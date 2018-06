Presidente de RN por dichos de Chahuán: "No estoy de acuerdo con darle un carácter de ataque a la mujer"

09:10 Mario Desbordes dijo que la ministra de las Culturas "tiene todo el derecho a sentirse ofendida. Darle una connotación feminista, esto no es así, creo que se empiezan a extremar las cosas".

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a los dichos del senador Francisco Chahuán, quien cuestionó al gobierno y emplazó a la ministra de las Culturas, Alejandra Pérez, por no saber manejar los temas de su cartera y que la deberían haber echado "a patadas".

"En algunas frases creo que no da para portada de un diario. La ministra tiene todo el derecho a sentirse ofendida. Darle una connotación feminista, esto no es así, creo que se empiezan a extremar las cosas. El senador pidió disculpas. No estoy de acuerdo con darle un carácter de ataque a la mujer", dijo a radio Cooperativa.

El parlamentario sostuvo que "es válida la opinión del senador, pero no voy a profundizar en eso porque tenemos línea directa con el gobierno. Francisco habló entendiendo que estaba en confianza. Desdramatizo sus frases, se ha exagerado. Es legítimo que tenga esa opinión".

Desbordes comentó que "el senador tiene todo el derecho a opinar en un lugar privado de manera coloquial", agregando que "no cabe duda que alguien lo quiso perjudicar".