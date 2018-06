Ministro Chadwick sobre incendio de liceo: "Son personas que lo único que les interesa es destruir"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló en declaraciones al medio Emol sobre el incendio ocurrido en la escuela en toma de la comuna Santiago que el responsable "No es la comunidad escolar del Liceo Amunátegui, es un grupo muy pequeño, no son más de 40 los que estaban hoy día en la toma. No sabemos si son todos del liceo o son personas de afuera, algunos obedecen a grupos anárquicos y son personas que lo único que les interesa es destruir".

El secretario de Estado añadió que "Llegar al extremo de quemar una sala de clases del liceo y de causarle un daño inmenso al inmueble de su propia institución es realmente sobrepasar todos los límites".

Ahora, si bien se presume que el incendio se inició por acción de terceros -aparentemente al comenzar una fogata-, el ministro del Interior reconoció que están esperando los resultados de la investigación de la Fiscalía para poder señalar a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió.

Chadwick cerró su intervención sobre el tema indicando que es necesario que "nos unamos para evitar este tipo de acciones de violencia que se exceden todos los límites".