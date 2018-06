Van Rysselberghe y el dictamen de desafuero contra Urrutia: "Me parece francamente insólito"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, entregó su respaldo al diputado gremialista Ignacio Urrutia, esto luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera una solicitud de desafuero tras sus polémicos dichos en el Congreso contra la izquierda y las víctimas de violaciones a los DD.HH. al calificarlos como "terroristas con aguinaldo" por sus pensiones.

En declaraciones a T13 , la senadora afirmó que el dictamen, que se tomó en el marco de una querella por injurias e injurias graves, le pareció "francamente insólito".

"Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que él planteó. De hecho, el mismo reconoció que había generalizado en base a una aseveración, pero también es cierto de que hay una persona que -por ejemplo- participó en el asesinato de Simón Yévenes y que recibe una pensión", expresó.

La líder del partido oficialista agregó que "hay personas que participaron en el atentado donde murieron Carabineros, en el atentado a Pinochet, y que reciben hoy día pensiones. Por lo tanto, lo que estuvo mal es haber hecho una generalización, pero la hizo adentro de la Cámara de Diputados, en donde se supone que se pueden decir esas cosas".

Van Rysselberghe aseguró que "no tengo duda que este fallo se va a revertir en la Suprema. Hay acá algunas otras variables detrás de este fallo, no me gustaría pensar que hay variables ideológicas detrás".

Los dichos de Urrutia, que fueron emitidos en plena sala de la Cámara el 19 de abril, generaron rechazo incluso desde algunos personeros de Gobierno y la airada reacción de la diputada humanista Pamela Jiles, quien lo encaró directamente.