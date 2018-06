Allamand está por una "revisión a la baja" de los sueldos en el sector público

El senador Andrés Allamand dijo que se debe hacer una "revisión a la baja" de los sueldos en el sector público, incluidos los salarios de los parlamentarios.

"Hay que hacer una revisión general de las remuneraciones del sector público. Chile es un país desigual. Creo que ha llegado el momento de hacer una revisión a la baja de los sueldos en el sector público, hay que ver si están bien o mal, equilibradas o no, eso lo haría con todo el sector público, por ejemplo, hay cifras siderales en Codelco", dijo a Tele13 Radio

El parlamentario sostuvo que "si la diferencia para un profesional en el trabajo parlamentario y su alternativo, la gente no postula, hay que cautelar eso y ser serio, porque o si no muchas personas valiosas no van a estar en el sector público. Tenemos una brecha grande, el problema está planteado".

A su juicio, "una comisión de alto nivel que revise las remuneraciones es una idea que hay que acoger. Es un tema que hay que abordarlo en forma global y viendo los efectos que se pueden producir".

Respecto a la crisis al interior de Chile Vamos, Allamand expresó que las tensiones entre los partidos son "casi inevitables".

"El Presidente da vuelta la página rápido, estuvo más dedicado a ver el apoyo del gobierno. El gobierno está haciendo las cosas bien, la prioridad de la delincuencia son todas buenas señales. RN es un partido amplio, pero creo que se producen estas tensiones que son casi inevitables, los partidos siempre quieren poner a su gente y a veces se puede, a veces no. Hay distintos niveles de instalación, pero, en general, la instalación está completa".

"Estamos preocupados de los temas de delincuencia y de los temas económicos. Dio vuelta la página rápido. Estos problemas deben resolverse políticamente. (...) Creo que los presidentes de los partidos defienden a su gente", añadió.