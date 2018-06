Ministro Blumel por rechazo de acusación constitucional a Santelices: "Se repuso el imperio de la justicia"

09:24 El titular de la Segpres destacó que "hubo parte de la oposición que no estuvo dispuesto a embarcarse en una acción que no era justa".

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se refirió al rechazo de la acusación constitucional contra le ministro de Salud, Emilio Santelices, a propósito de los cambios al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto.

Los votos de la DC fueron claves para aprobar la cuestión previa invocada por la defensa del secretario de Estado, lo que terminó por desechar la acusación, impulsada por el Frente Amplio.

"La acusación termina antes de iniciarse la discusión de fondo. El gobierno mira con satisfacción la forma con que en el Congreso se puede razonar cosas tan relevantes como las acusaciones constitucionales, que son como la bomba atómica de las herramientas jurídicas. Se deben dar en casos muy graves. No hubo un triunfo, solo se repuso el imperio de la justicia. Lo que sí se recoge es que en el Congreso aún hay espacio para que los temas sean recogidos", dijo a radio Duna.

"Hay un espacio de centro moderado donde todavía hay posibilidades de plantear argumentos y que estos sean recogidos. Hubo parte de la oposición que no estuvo dispuesto a embarcarse en una acción que no era justa", destacó.

Blumel sostuvo que "no le pidamos a la oposición algo distinto a lo que quiere hacer. Es imposible lograr un acuerdo con toda la oposición. Valoramos que hay un sector que está dispuesto a no embarcarse en hechos políticos sin fundamentos que pueden causar un serio daño, no solo al gobierno, sino que también al país".

Sobre la participación del DC Jorge Correa Sutil, el ministro de la Segpres manifestó que "nosotros evaluamos distintas alternativas de defensa, convenimos que Jorge era la mejor opción e hizo una presentación brillante en la sala. No hay una intencionalidad de generarle un perjuicio al partido. Tenía una capacidad de empatizar con las personas que estaban al margen de votar", dijo.