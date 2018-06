Diputado Paulsen por querella de Dávalos en su contra: "No nos va a amedrentar"

09:12 El parlamentario de RN dijo que no por ser el hijo de la ex Presidenta no lo vamos a enfrentar".

El diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, se refirió a la querella por denuncias calumniosas que interpuso en su contra Sebastián Dávalos.

"Él está en su derecho, que ponga los antecedentes en la justicia. No nos va a amedrentar, no por ser el hijo de la ex Presidenta no lo vamos a enfrentar", dijo a radio Agricultura.

El parlamentario sostuvo que "cuando presentamos las denuncias lo hicimos con la tranquilidad de entregar a la justicia situaciones de presunción de delito. Si nuestras denuncias hubieran sido infundadas, el señor Dávalos y su señora no habrían desfilado tres años en tribunales. Logramos que fueran investigados y hayan tenido que responder".

Paulsen puntualizó que "con la denuncia no dijimos que él había cometido el delito, estábamos pidiendo que se investigaran ciertos hechos concretos. Jamás me voy a sentir culpable por mi labor de fiscalizar, acataré como corresponde la querella. Él trata de lavar su imagen. Hay diferentes actos que son irregulares y pocos venidos a la ética".