Directora de Gendarmería: "No me voy a victimizar por usar falda"

La directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, se refirió a los agitados días que ha vivido la institución, la que ayer tuvo su punto más álgido con el acuartelamiento de los funcionarios, quienes se negaron a negociar con ella.

En una entrevista a La Tercera , Bendeck negó que se haya sentido discriminada por parte de los gendarmes por ser la primera mujer en ocupar el cargo.

"No me siento discriminada por ser mujer y no me voy a victimizar por usar falda. Por el contrario, quiero creer que el hecho de ser la primera mujer que llega a la cabeza de esta institución pueda facilitar la convivencia y el desarrollo de un proyecto ambicioso: rediseñar el mapa penitenciario que el país necesita para las próximas décadas", señaló.

La directora valoró el acuerdo alcanzado anoche y agregó que entre sus objetivos está "mejorar la carrera funcionaria y las condiciones de trabajo, asistencia de salud, acompañamiento sicológico, etc, es algo que apremia y así lo plantearon en la reunión que sostuvimos en el Ministerio de Justicia".

"He conversado con cada uno de los gremios por separado y en conjunto. No una, sino 15 veces estos días desde que asumí, y el sentimiento de frustración es palpable. Por eso quiero ser su mejor aliada para sacar este desafío adelante y eso se consigue trabajando en conjunto, con las puertas abiertas y dialogando, pero siempre, en un marco de respeto", afirmó.