Felipe Kast: "Es bastante mezquino decir que hay sequía legislativa"

08:58 El senador de Evópoli se refirió a las críticas por la falta de iniciativa en el Congreso. "Que no nos digan que aquí no hay leyes", enfatizó.

El senador de Evópoli, Felipe Kast, se refirió a las críticas de quienes acusan al Gobierno de "sequía legislativa".

Ayer el Presidente Sebastián Piñera respondió a los cuestionamientos y los llamó a "ponerse a trabajar".

"El Presidente dijo 'pónganse a trabajar', en el sentido tenemos muchas tareas; que no nos digan que aquí no hay leyes, acá no están respetando los plazos de las urgencias", afirmó a radio Agricultura.

El parlamentario sostuvo que "el Presidente llamó a mesas de trabajo que dio plazos acotados, que critiquen que en vez de haber mandado a mata caballo los proyectos y se esperaron los acuerdos, me parece una buena forma de hacer política. Es bastante mezquino decir que hay sequía legislativa, porque cuando las leyes se construyen entre todos son mejores", enfatizó.