La Justicia decretó el cierre de la investigación del caso SQM

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el cierre de la investigación del caso SQM. “A esta altura, la investigación está completa”, dijo el fiscal Pablo Gomez.

Ahora el persecutor tendrá un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra de 18 personas, entre las que se encuentran el ex ministro Pablo Longueira, el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, el ex senador Fulvio Rossi y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quienes buscarán su sobreseimiento definitivo.

También se encuentran el senador Jorge Pizarro y el ex embajador Marcelo Rozas, todos vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas.

Rossi declaró a través de su cuenta de Twitter que "hace una semana la Corte de Apelaciones revocó mi sobreseimiento porque podía haber nuevas diligencias. Hoy se cerró la investigación, por lo que espero por fin se haga justicia en un caso claramente político. La Corte Suprema fue muy clara: nunca cometí un delito!!".