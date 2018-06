Valoran nuevo reglamento de objeción de conciencia ambos presidentes de comisiones de Salud del Congreso

El diputado Juan Luis Castro (PS) indicó al medio Emol , en su calidad de presidente de la comisión de Salud, que "Es bastante significativo lo que aquí ha ocurrido porque creo que ha triunfado la democracia", esto después de que el Gobierno entregara un nuevo reglamento de objeción de conciencia a Contraloría.

El diputado también señaló que "Nosotros decimos este protocolo es correcto. Esto es lo que nunca debió haberse modificado y el tiempo nos dio la razón y le dio la razón a la Presidenta Bachelet cuando dictó su protocolo en enero pasado. Que ahora aparezcan sectores de Chile Vamos cuestionando o insinuando ir al TC a mí me parece sospechoso. Lo que yo quiero ver hasta dónde esta prueba de la blancura hace que el Gobierno ordene sus filas y definitivamente sea éste el reglamento y no sea impugnado y llevado a ninguna otra instancia para poder dirimirlo".

El nuevo documento vuelve a poner en línea la restricción para que puedan ser objetores de conciencia a las instituciones privadas que reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología, una cortapisa que se incluía en el primer escrito presentado por el Gobierno anterior, pero que éste derogó.

Al respecto el senador Guido Girardi (PPD) indicó que "Las instituciones no debieran tener conciencia porque no tienen ¿Cómo una institución va a ser conciente? La objeción de conciencia si uno la aplicara es excepcionalisima porque significa que algunos chilenos tienen el privilegio de no cumplir con la ley porque tienen que hacérsela todos los chilenos".