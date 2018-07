Boric: "El gobierno no ha encontrado la forma de enfrentar los temas que generan divisiones políticas"

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, se refirió al enfrentamiento entre el gobierno y la oposición por las acusaciones de obstruccionismo y "sequía legislativa".

"Si uno quiere pelear con el gobierno, lo puede hacer. El gobierno, al tener minoría en ambas Cámaras, no tiene clara las estrategias para abordar proyectos más grandes. Estamos en un momento más bien de gallito político que de propuestas concretas. El gobierno no ha encontrado la forma de enfrentar los temas que generan divisiones políticas", dijo a radio Universo.

Respecto a las declaraciones del ministro Gonzalo Blumel sobre que "no todo tiene que ser una ley", el parlamentario sostuvo que "lo que dijo no es correcto. No puedes gobernar por decreto si el gobierno quiere hacerlo. Es cierto que hay ciertas medidas administrativas, pero hay un montón de temas importantes. Por ejemplo, el protocolo (de aborto) de ahora se ajusta a derecho, eso no hubiese sido así si no hubiéramos hecho la acusación constitucional. La acusación fracasó como sanción, pero fijó los marcos en el que el ministro se puede mover en el derecho de las mujeres".

En ese sentido, Boric dijo que le "pareció mal que unos medios trataran de plantear el fracaso del Frente Amplio, cuando uno actúa por convicciones puede ganar perdiendo. La acusación sí tuvo un efecto y el protocolo está influenciado por la acusación constitucional".