Allende dijo que "todavía tenemos cierta binominalización" en nombramientos a la Corte Suprema

09:24 La senadora socialista sostuvo que "no podíamos apoyar el nombramiento" de Ángela Vivanco.

La senadora socialista Isabel Allende acusó una "binominalización" en los nombramientos a la Corte Suprema, luego que la Cámara Alta ratificara a Ángela Vivanco como ministra del máximo tribunal, pese al rechazo del PS.

"Todavía tenemos una cierta binominalización en los nombramientos, pues si bien participan los tres estamentos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- hasta ahora ocurren conversaciones que hacen que se más o menos se diga que ahora le corresponde a los que son de perfil más conservador y ahora le corresponde a estos que tienen un perfil distinto", dijo a radio Cooperativa

"Efectivamente hubo conversaciones de la posibilidad de que, a lo mejor ese nombramiento que se supone abriría las puertas a que un siguiente nombramiento o algunos de los que vengan, que van a venir otros siete, tenga otro perfil, esa era la idea general y eso no lo entiende, por desgracia, dentro de este sistema que, si bien comparten los tres estamentos (Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo), termina siendo un tanto binominal", agregó.

La parlamentaria sostuvo que "si se apoyaba este nombramiento era con la condición que el siguiente nombramiento tuviera otro perfil, pero reunidos después de la semana distrital los socialistas sentimos que no podíamos apoyar este nombramiento".

Allende lamentó "que el Presidente, teniendo para escoger al que tenía más votos, escogió a una persona que ha sido una militante y operadora política. Lamento que se haya optado por una persona de ese perfil, más que por la persona que reunía mayor consenso dentro y fuera".

"Uno tiene derecho como senador a decir que la verdad es que no me representa, no una mujer que se opone al aborto en tres causales, a la pastilla del días después, que va contrario a una agenda de género", recalcó.