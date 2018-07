Fiscal Guerra y condenas en el caso Penta: "Estoy satisfecho con mi trabajo"

11:14 El fiscal abordó las condenas conseguidas contra el ex subsecretario de Minería y los controladores del grupo y salió al paso de las críticas por los acuerdos alcanzados con los condendados, a quienes retiró los cargos de cohecho y soborno.

El fiscal regional metropolitano de la zona Oriente, Manuel Guerra, se refirió brevemente a su trabajo en los acuerdos por juicios abreviados en el caso Penta.

Ello tras la condena por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que sumó a las condenas obtenidas el lunes en contra de los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios.

Ambas sanciones se obtuvieron luego de que la Fiscalía llegó a acuerdo con los condenados, y les retiró los cargos de soborno en el caso de Délano y Lavín y de cohecho en el caso de la ex autoridad.

"Nos parece que la pretensión de la Fiscalía está satisfecha, estoy satisfecho con mi trabajo", dijo Guerra.

Respecto a las críticas por los acuerdos alcanzados con los condenados, el persecutor dijo que "no jugamos un rol reividnicativo de derechos sociales" y añadió que "cuando uno toma decisiones uno siempre queda expuesto a críticas en ese sentido. Tomamos decisiones en cuato a la conformidad de la ley y no viendo a qué partido político pudiera afectar o no".

"Me llama la atención la imaginación a la que se puede llegar. Se ha mencionado que actúo para llegar a ese cargo (fiscal nacional), pero debo decir que recién se renueva a fines de 2022 y cualquier persona que pudiera adelantar una carrera así estaría equivocado" dijo Guerra.