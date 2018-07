Diputados de Chile Vamos evalúan censura a la mesa de la Cámara por carta a Piñera

14:50 Parlamentarios oficialistas reclaman que la misiva en la que expresaron molestia al Mandatario no fue consultada con todos los comités.

El presidente de Renovación Nacional y diputado de ese partido, Mario Desbordes, dijo que las bancadas de diputados de Chile Vamos evalúan presentar una censura en contra de la mesa de la Cámara Baja, luego de la carta que los líderes de la corporación enviaron al presidente Sebastián Piñera una carta de molestia.

“La carta no fue conversada con las bancadas por lo tanto no representan a la Cámara de Diputados. Es una forma más que el ‘bacheletismo’, porque no es toda la oposición, está enfrentando el rol de ser oposición” dijo Desbordes.

La mesa de la Cámara, encabezada por Maya Fernández (PS), Jaime Mulet (FRVS) y Mario Venegas (DC) mandaron la misiva al Presidente, luego de que este mandó a los parlamentarios a “hacer su trabajo”, en medio de las críticas opositoras a lo que denominaron la “sequía legislativa del gobierno”.

El diputado UDI, Javier Macaya, dijo que “hay que hacer la separación de cuando uno está en un rol institucional de presidente de la Cámara de Diputados o del Senado. No se puede arrogar la representatividad de toda la Cámara la presidenta ni toda la mesa haciendo una crítica política al Presidente Piñera”.

“Yo he hecho las consultas tanto con parlamentarios de Gobierno como de oposición y aquí no hubo jamás una consulta a los comités. Debo recordar que la mesa representa a la Corporación toda, por lo tanto es doblemente grave”, dijo el jefe de bancada de Evopoli, Luciano Cruz Coke.