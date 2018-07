PS y PPD afirmaron que posible censura de Chile Vamos contra mesa de la Cámara "no tiene justificación"

17:53 Los partidos de la ex Nueva Mayoría rechazaron la idea del oficialismo, que cuestionó a la cabeza de la corporación por enviar una carta al Presidente Piñera pidiendo explicaciones ante la "sequía legislativa".

Dirigentes del PS y el PPD rechazaron la idea de parlamentarios de Chile Vamos, quienes evalúan pedir la censura de la mesa de la Cámara de Diputados, que envió una carta al Presidente Sebastián Piñera pidiendo explicaciones ante la "sequía legislativa".

Los socialistas sostuvieron su primer encuentro formal con la nueva directiva PPD, que es encabezada por el ex canciller Heraldo Muñoz. Allí analizaron la iniciativa oficialista, que podría sacar de la cabeza de la corporación a Maya Fernández.

"Piñera primero culpó al Congreso, después centró sus dardos en la oposición y luego señaló que la sequía es una invención del PS, argumentos absolutamente contradictorios, porque si él al principio culpó al Congreso Nacional es porque estaba reconociendo que había un trabajo legislativo de carácter lento", señaló el presidente del PS, Álvaro Elizalde, en declaraciones consignadas por Emol

El senador agregó que "me parece que una censura a la mesa no tiene ninguna justificación y ningún fundamento, cuando lo que ha hecho la mesa es precisamente aclarar que este no es un problema de responsabilidad de la Cámara de Diputados".

Muñoz, en tanto, añadió que "sabemos lo mucho que se ha hecho en el Parlamento y en algunos casos y proyectos no han avanzado, porque ha habido indicaciones del Gobierno. Otros, porque las propias comisiones tienen que escuchar a los actores y actrices que están involucradas en esos temas de suma importancia".