Gabriel Boric: “La falta de proyecto político de la oposición no puede resolverse por la vía electoral”

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, el diputado Gabriel Boric abordó los primeros meses de trabajo de la nueva legislatura y planteó que el número de dirigentes que el Frente Amplio instaló en el Congreso se está desplegando.

El ex presidente de la Fech, además se refirió a los problemas que han surgido al interior del FA y dijo que “hay una consciencia compartida desde todas las organizaciones del Frente Amplio para entender que el proyecto común que nos une es más grande que todas las diferencias”.

“Unos primeros meses de mucho aprendizaje, de aprendizaje en el trabajo colectivo, en lo que significa ser oposición con incidencia real, más allá de lo testimonial. También de cómo relacionarse con otras fuerzas políticas, además de madurez en el sentido de qué es lo que proyectamos y proponemos a Chile. Creo que hemos ido avanzando desde una posición más bien interpeladora a una actitud que va cada vez desarrollando más rasgos propositivos y se va consolidando no solo en el ámbito parlamentario, sino que también en el trabajo territorial, como una alternativa para Chile” dijo Boric sobre la labor de su coalición.

Respecto de las diferencias al interior del bloque, el diputado por Magallanes dijo que “esas diferencias van a seguir existiendo en torno a una coalición diversa. Por eso es necesario fortalecer la institucionalidad de la coalición más allá de la fuerza de cada partido individualmente. En ese sentido, en el segundo semestre vamos a realizar un congreso del Frente Amplio para poder buscar mecanismos institucionales de resolución de diferencias. Una de las virtudes que logró tener el Frente Amplio frente a lo que había sido la experiencia tradicional de la izquierda desde el retorno de la democracia es que logró convocar a una diversidad que va más allá de los convencidos de siempre. Y eso para mí es una virtud y característica esencial del Frente Amplio a la que no podemos dejar de aspirar. Según mi punto de vista, la homogeneidad sería un error”.

Respecto de la actual situación política y de la posición en que está la ex Nueva Mayoría, Boric dijo que “el problema de la derecha, más que una supuesta sequía legislativa, es que no tiene mayoría parlamentaria. Y en ese sentido, lo que trata es de generar un quiebre en la ex Nueva Mayoría, buscando acercamientos circunstanciales con sectores de la DC, el PPD o el PR para poder darle legitimidad a sus políticas. Y creo que esto, desgraciadamente, ha tenido varios testeos, como la acusación constitucional en contra del ministro de Salud o la nominación de Ángela Vivanco a la Corte Suprema. Eso les ha ido dando resultados por goteo, lo que habla también de la falta de un proyecto político en conjunto de la oposición”.

“La falta de proyecto político de la oposición no puede resolverse por la vía electoral, sino que mediante una discusión política-programática de fondo. Y yo ahí creo que como Frente Amplio no tenemos que caer en la ansiedad electoral para enfrentar a la derecha, sino que tenemos que ir a un debate de proyectos políticos” agregó el parlamentario.

Consultado sobre la posibilidad de que una disgregada oposición de paso a un segundo gobierno de la derecha, Boric afirmó que “creo que es demasiado pronto para hacer aseveración de esas características. Es más propio de querer adivinar el futuro. Faltan demasiados factores en juego por desplegarse y el Gobierno lleva poco tiempo como para que el mundo político y la ciudadanía puedan formarse un juicio respecto de su marcha. Todavía estamos a tiempo no solo de impedir que eso así sea, sino para presentar una alternativa que le haga sentido a los chilenos”.

Sobre la factibilidad del proyecto opositor del Frente Amplio, considerando las críticas que ha recibido por actuaciones como la

acusación contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, o la que estudia contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, el diputado dijo que “creo que son temas diferentes. En el caso de la acusación del fiscal Jorge Abbott, lo que está en evaluación por parte nuestra es si es que hay antecedentes suficientes como para sustentar una acusación -que se va a definir esta semana- sobre el siguiente argumento: no estamos disponibles para que haya una legitimación activa ni pasiva hacia la corrupción de ciertos sectores políticos. Y ese es el argumento de fondo, por lo que no veo cómo eso podría dificultar el trabajo de la oposición en su conjunto. Respecto de lo electoral, insisto en que no puede ser el principal argumento para tener conversaciones. Tiene que ser a propósito de un proyecto político y de qué le ofrecemos al país en distintas materias y de modelo de desarrollo. No se trata de ganarle o no a la derecha”.

El parlamentario en la conversación también abordó la suspensión de las relaciones bilaterales entre el movimiento que lidera y Revolución Democrática, conflicto surgido en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), que culminó con Alfonso Mohor (Movimiento Autonomista) suspendido de sus funciones como presidente de la organización estudiantil.

“Me sorprendió. Hubo una serie de errores lamentables, pero doy vuelta la página, aunque reivindicando a Alfonso como el principal afectado de una discusión que no se sostiene” planteó el parlamentario, quien además dijo que la relación con RD están “en un proceso de recomposición y normalización de confianzas“.