Marcelo Díaz por solicitud para destituir a Jorge Abbott: "Más allá de los errores de discurso, no le veo base jurídica"

El diputado socialista, Marcelo Díaz, se refirió a la solicitud que presentará un grupo de diputados de la oposición para pedir la destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott, por su presunta presión a persecutores en casos de financiamiento irregular de la política.

"He hablado con ellos, pedí tiempo para reflexionarlo, vamos a evaluarlo mañana, no firmamos la solicitud", dijo a Tele13 Radio.

El parlamentario sostuvo que "más allá de los errores de discurso, no le veo base jurídica, se forman impresiones, pero no veo por dónde. No significa que no tengan derecho hacerlo, pueden hacerlo. Creo que ellos están aprendiendo. Si fracasa, será un nuevo fracaso y asumirán el costo, pero no podemos condenarlos por usar una facultad que tienen los diputados".