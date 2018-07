Presidenta de la Cámara defendió carta a Piñera: “No corresponde denostar o insultar a un poder de Estado”

“Más allá que uno pueda tener críticas o diferencias políticas, no corresponde denostar o insultar a un poder del Estado. Esta es una defensa de todos los sectores, no nos afecta sólo a los que somos oposición, afecta a todo el Congreso (…) lo que no puede ocurrir es que terminemos en insultos”. Así defendió la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, la carta que hizo llegar a La Moneda manifestando la molestia de la corporación por los dichos del Presidente Sebastián Piñera.

“Puedo tener muchas diferencias políticas con el Gobierno pero jamás se me ocurriría decir que el gobierno no trabaja porque eso no corresponde”, señaló en entrevista con Radio Universo

Sobre la moción de censura anunciada desde Chile Vamos porque la carta no fue consultada con los jefes de bancada, respondió que “hay diferencias entre los jefes de comité. Yo entiendo que el rol de los parlamentarios de gobierno es defender al Presidente, pero quiero que entiendan que esto fue una defensa a una institución democrática como es el Congreso. Una institución que trabaja”.

Sobre la misiva, dijo que “fue una carta extremadamente respetuosa, jamás se ofendió al Presidente, jamás se me ocurriría. El último párrafo es un llamado al diálogo, que dejemos las diferencias y dialoguemos en los temas que interesan a la ciudadanía, por lo tanto no es una carta que sea ofensiva”. Agregó que “fue decirle aquí se está trabajando, también contarle cómo va un proyecto de ley, también un Presidente puede que no esté informado respecto de las urgencias”.

Fernández se mostró particularmente sorprendida por la frase de Piñera donde apuntó a ella como responsable de no poner en tabla los proyectos del gobierno. “El otro día el Presidente dijo que nosotros y particularmente yo, no había ayudado con el proyecto legislativo. Y eso no es cierto, jamás hemos boicoteado como mesa un proyecto. Todos los proyectos que han llegado desde las comisiones se han puesto en tabla. Siempre hemos respetado las urgencias”.

Aseguró que las tablas se ven con los comités y que nunca ha habido un problema, “difiero con él porque sí lo hace personalmente conmigo de que no hemos ayudado en el proceso legislativo, todo lo contrario. Jamás ha habido un proyecto que ha sido boicoteado”. “No me gusta porque no corresponde. Tengo que decirlo, no corresponde a la realidad, jamás hemos boicoteado ningún proyecto de ley (…) por tanto no quiero pensar que es un tema personal (…) hay que cuidar el vocabulario y hay que tener cuidado porque se hace daño a las instituciones, más que a las personas”.

Reiteró que la carta “fue una decisión que conversamos con la mesa, miramos el reglamento para ver si podíamos mandar una carta. Fue una decisión de la mesa. Te lo pongo al revés, ¿alguna bancada podría decir que como presidenta no cumplí mi función al no defender el rol del Congreso una vez que fue denostado?”

Consultada sobre que comentario de Piñera le dolió más, si cunado le dijo “tan linda y tan dura” o cuando mandó a trabajar a los diputados, respondió: “que denostaran al Congreso y a los parlamentarios (…) Es fácil decir el Congreso no trabaja y el Congreso sí trabaja”.