ME-O tras ser acusado por delitos tributarios: "Mi total inocencia quedará demostrada"

18:05 La Fiscalía pidió 4 años de presidio para el ex candidato presidencial a quien acusó de delitos tributarios, junto con otras 15 personas en el marco del caso SQM, entre ellos, el ex senador Fulvio Rossi y el ex ministro de Economía, Pablo Longueira.