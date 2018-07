Longueira arremetió contra fiscal tras acusación por cohecho: "Ofreció durante meses a mi defensa una salida alternativa"

11:18 El ex ministro acusado por la Fiscalía de delitos tributarios y cohecho se refirió al caso y acusó al persecutor Pablo Gómez. "Consagraré mis esfuerzos a que los ciudadanos, cualquiera sea su posición política, no queden sujetos al arbitrio de fiscales sesgados y parciales", señaló en una declaración pública.

El ex ministro de Economía, Pablo Longueira, quien ayer fue acusado por la Fiscalía en el marco del caso SQM por delitos tributarios y cohecho, se refirió al caso por medio de una declaración pública.

"Mi familia y yo hemos sido objeto de una persecución implacable e injusta por parte del fiscal Pablo Gómez en la causa denominada Soquimich. En el transcurso de esta investigación allanaron mi casa y mi oficina, amedrentando a miembros de mi familia y a mis colaboradores en las funciones públicas que desempeñé, a pesar de que permití el acceso voluntario a mis cuentas corrientes personales y de las fundaciones que creé. Buscaron, infructuosamente, encontrar evidencias que desmintieran la verdad: que yo no he recibido ni un solo peso para mí de la empresa Soquimich ni de ninguna otra empresa. Fui víctima, además, de destempladas declaraciones y filtraciones ilegales que intentaron desacreditar una vida dedicada al servicio público" dijo Longueira.

El ex secretario de Estado dijo además que en el juicio oral "demostraré con toda mi fuerza, que jamás he cometido delito alguno -menos aún el de cohecho- porque todos quienes conocen mi trayectoria pública, hayan sido partidarios o detractores, saben que suempre me autoimpuse normas éticas muy superiores a las legales".

"¿Qué harán mis feroces perseguidores cuando se acredite mi inocencia?, ¿de qué manera repararán todo el daño que me han ocasionado a mí y a mi familia? No he cometido cohecho, no soy responsable de delitos tributarios y así lo determinaron sucesivas y distintas administraciones del Servicio de Impuestos Internos, organismo encargado del cumplimiento tributario, que decidieron no interponer querella en mi contra porque no existe ningún antecedente que las hubiera justificado" dijo el ex ministro.

En su declaración Longueira además arremetió contra el fiscal Pablo Gómez, de quien dijo que antes de formular la acusación en su contra, "ofreció durante meses a mi defensa una salida alternativa que eliminaba el delito de cohecho".

"Ha llegado el momento en que todo Chile sepa cómo actúan algunos fiscales. A los días de negarnos a aceptar una salida alternativa, en una evidente actitud de revancha, encono e intimidación, el fiscal allanó personalmente mi casa particular de madrugada, mientras aún dormíamos, para llevarse dos computadores que ofrecimos entregar voluntariamente y que, una vez incautados, estuvieron meses sin revisar" relató Longueira.

"Se ha sabido públicamente que el fiscal acusador, luego de presentar la acusación y antes del juicio oral, trasladará su residencia al extranjero y no participará en el juicio. Lo emplazo a que se haga responsable y que asuma personalmente el resultado del proceso que acreditará mi inocencia, y no se vaya antes del país. Es fácil acusar sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones" agregó.

Longueira finalizó sus palabras diciendo que "para reivindicar el ejercicio de la actividad pública ratifico que no aceptaré ninguna salida negociada, que defenderé mi inocencia con las armas del Derecho y que, una vez declarado inocente de esta persecución, consagraré todos mis esfuerzos al objetivo de que los ciudadanos, cualquiera sea su posición política, no queden sujetos al arbitrio de fiscales sesgados y parciales. Confío en el Poder Judicial de mi querido país y en su capacidad para aplicar la ley sin discriminaciones ni sesgos políticos. Ha terminado la etapa de persecución y llega la hora de la justicia".