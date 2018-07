Ominami dijo que carta en apoyo a Lula es para mostrar "la arbitrariedad" del juicio en su contra

Ayer El ex ministro, uno de los gestores de la misiva a la cual adhirió Bachelet, dijo que "se está jugando la democracia en Brasil y, de alguna forma, en América Latina".

El ex ministro Carlos Ominami justificó la carta que impulsó para respaldar a Luiz Inácio Lula da Silva y su intención de inscribir su candidatura presidencial en Brasil, pese a la condena de 12 años por corrupción.

Entre los firmantes está la ex Presidenta Michelle Bachelet y otros personeros de la centroizquierda.

"Se hace para hacer ver la arbitrariedad del juicio a raíz del cual Lula está encarcelado y se está tratando de romper un cerco de medios. En Brasil hay una cadena empeñada en destruirlo. Es muy difícil que salgan noticias que favorezcan a Lula", dijo a Tele13 Radio

Explicó que "Lula hoy está encarcelado en virtud de un proceso donde se le acusa haber recibido como pagos de favores una propiedad, donde no figura como dueño".

A su juicio, "en Brasil se rompió el Estado de Derecho por el golpe de estado que venció a Dilma Rousseff, se buscó imponer una política distinta a la que había sido elegida. La destitución de Dilma se hizo bajo un barniz de apariencia constitucional. Es una democracia que está en cuestión", agregó.

Según Ominami, el actual Presidente de Brasil, Michel Temer, "tiene un nivel de desprestigio total. Lo que se ha venido haciendo no corresponde. Es una democracia que está en cuestión, tanto es así que se está buscando que en una elección, que todo indica que el que gana la primera vuelta no compita. No hay posibilidad de resolver esta crisis sin apelar a la soberanía popular".

Cree que "van a surgir gente que es muy crítica de Lula, pero que quiera que se derrote en las urnas. No nos vamos a prestar para un juego en virtud del cual el principal líder brasileño quede destituido por secretaría. Se está jugando la democracia en Brasil y, de alguna forma, en América Latina", enfatizó.