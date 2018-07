Ex fiscales Gajardo y Norambuena asesorarán a la DC en materia de transparencia

Ayer Directiva de la colectividad que encabeza Fuad Chahin pidió a los ex persecutores una propuesta en el tema.

De acuerdo con información de La Tercera, la Democracia Cristiana fichó a los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para que contribuyan en las propuestas de la colectividad sobre transparencia.

Así lo informó el timonel de la DC, Fuad Chahin a la publicación. "Me reuní privadamente con los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, a quienes les pedimos que nos hicieran llegar una propuesta no sólo en materia de penas para los delitos de cohecho, sino también en materia de cambios institucionales que garanticen una adecuada aplicación de justicia".

La idea es que los fiscales se incorporen como "asesores externos" al partido.

Gajardo dijo a La Tercera que "nos han pedido que les hagamos aportes en términos de transparencia y probidad junto con otras instituciones como Chile Transparente y el Consejo para la Transparencia y, hemos dicho que estamos disponibles".

El ex fiscal aclaró a la publicación que se trata de una colaboración no remunerada.

"Nuestra idea es contribuir en forma transversal y amplia con todas las instituciones y organizaciones que quieran avanzar en materia de transparencia", dijo el ex fiscal Pablo Norambuena.