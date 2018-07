Intendenta Rubilar denunció que Orrego no pagó la cuenta del teléfono

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, denunció que su antecesor, Claudio Orrego, no pagó la cuenta de la telefonía fija.

"En el proceso de auditoría financiera que instruimos nos encontramos con varias irregularidades y deudas y una de las más complejas es la de telefonía que data de agosto del año pasado por cuanto es un monto elevado, y además, no dejaron refrendación presupuestaria para este año", dijo.

El jefe de finanzas (s), Marcelo Obreque, explicó que "el servicio de telefonía fija no está pagado desde agosto del año pasado (se pagó hasta julio). El tema lo he conversado con la ejecutiva de la empresa que nos atiende para gestionar que no se corte el servicio. No hay mayor explicación de por qué no se cursó el pago".

Actualmente la deuda asciende a $14 millones y "estamos haciendo reasignaciones para poder cubrirla. También vamos a solicitar un incremento del presupuesto en este ítem para poder cubrir el pago hasta fin de año", dijo el funcionario a La Segunda