Marcelo Díaz: "No quiero que el PS se instale en un rincón como un partido odioso"

El diputado socialista, Marcelo Díaz, se refirió al rol opositor del partido y a las críticas que recibió la ex Presidenta Michelle Bachelet por su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva.

"El PS tiene que fiscalizar y no tiene que embriagarse en eso porque no es el único rol. Tiene que ser capaz de presentar su propuesta y acordar con el gobierno. Tiene que jugar un rol, permitir a la DC que construya su identidad de centro y construir puentes con el Frente Amplio, eso requiere un diseño que el partido ahora carece", dijo a radio Universo.

A su juicio, restarse de las comisiones del gobierno "fue un accidente, porque en la primera reunión lo decidió la presidenta la Cámara y ahí empezó una bola de nieve. Los mismos parlamentarios que reclaman que el gobierno quiero sustraer el debate legislativo, nos exigían como gobierno muchas preinstancias legislativas antes de enviar proyectos al Congreso. No quiero que el PS se instale en un rincón como un partido odioso. Creo que el partido tiene que tener una conducción más íntegra".

Sobre la carta de apoyo a Lula de Silva, a la que adhirió Bachelet, Díaz comentó que "le dieron como si hubiera cometido un delito (...). Creo que hay un mundo que le tiene tirria a la Presidenta porque hizo reformas. Son aquellos que tuvieron que poner los 8 mil millones sobre la mesa para financiar las reformas, creo que una parte de la derecha y el empresariado. El ataque de la derecha era incluso de carácter personal".

El parlamentaria sostuvo que la ex gobernante "está en su derecho de ir a Brasil. Si fuera me parecería bien, no sería la única figura relevante que visitara a Lula en la cárcel. El punto es cómo invalidan que Lula se inscriba como candidato presidencial".