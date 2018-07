Jackson destacó "conversión" de quienes criticaban la rebaja de la dieta parlamentaria

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, uno de los autores del proyecto que busca rebajar el sueldo de los parlamentarios, destacó que el Senado y el oficialismo se abran a esa posibilidad.

Ayer en su cuenta pública, el presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes, llamó a establecer un sistema que "fije los salarios no sólo de los parlamentarios, sino de otras altas autoridades del Estado".

"Yo creo que está bien que se abra el tema, el Presidente Piñera mandó señales que creo que son positivas", dijo a Tele13 Radio

"Fue bastante mágico lo que se produce en ese sentido, cuando el Presidente Piñera lo dice, porque los mismos que nos tildaron de poco serios, esa gente desde que el Presidente Piñera dijo que esto era interesante inmediatamente salieron diciendo que esto era serio, que no era demagogo (...) De verdad saludo esta conversión, este cambio de opinión que tuvieron muchas personas que nos criticaron durísimamente hace cuatro años por haber presentado este proyecto, y mientras más transversalidad sume, mejor. Que en la cuenta pública el presidente del Senado presente una señal en ese sentido es bueno", afirmó.

A juicio del parlamentario, "está bien que se revise y no solo en la administración central, también en las empresas públicas. Ya vimos lo que pasa con TVN . Es importante que se estandaricen los sueldos, veámonos todos, pero no dilatemos la dieta parlamentaria, empecemos con eso para dar el ejemplo. Que no sea un ejemplo meter todos en la dieta para no regular".