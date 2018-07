Carlos Montes acusó traspié de presidente de TVN y aseguró que actuó "sin preguntar al directorio"

11:05 El presidente del Senado apuntó a Francisco Orrego por pedirle la renuncia a Jaime de Aguirre en una minuta interna. "Me parece un golpe de otra naturaleza".

El presidente del Senado, Carlos Montes, dijo desconocer que el director ejecutivo de TVN, Jaime de Aguirre, ganara $18 millones, pero apuntó al actual presidente del directorio, Francisco Orrego, por pedirle la renuncia en una minuta interna.

"A mí me sorprende al sueldo, no tenía ni la menor idea que ganaba $18 millones el director y creo que ese mismo director cuando trabajaba en Canal 13 u otro canal ganaba $22 millones, o sea bastante más", dijo a radio Universo. "Son sueldos que son parte de los que les estoy diciendo, que dejan una brecha muy grande dentro del país", agregó.

El parlamentario acusó un traspié del presidente del directorio, Francisco Orrego, quien pidió la renuncia de De Aguirre en una minuta interna. "Sobre la polémica misma, nos sorprendió el presidente del directorio. Los antecedentes que teníamos es que era una persona bastante ponderada y dialogante, lo que ocurre ahora todo indica que fue un traspié".

"Es un traspié de Francisco Orrego. (…) No lo quiero calificar como operación política, leí las declaraciones de los tres directores. Esto se resolvió en un comité técnico, que presidió Jorge Atton, que fue subsecretario del primer gobierno de Piñera, más Lucas Palacios, actual subsecretario de OOPP, y en tercer lugar Francisco Frey, ellos hicieron la propuesta, elaboraron y actualizaron esto en el comité económico", explicó.

El timonel de la Cámara Alta comentó que "lo curioso es que Orrego, una persona que actúa sin preguntar al directorio con esta solicitud, y en segundo lugar no dialoga con los directores para ver esto y sale primero a la prensa a decirlo, entonces a mí me parece un golpe de otra naturaleza".

"Él no puede cambiar el director si no tiene cinco votos, eso es lo que le ha generado dificultades y hoy día yo creo que esto debe aclararse frente a la opinión pública. No podemos desacreditar al Canal 7, nuestro canal de TV suponiendo algo. Si están mal hechas las cosas hay que establecer las sanciones correspondientes. Y si están bien hechas, quien ha presupuesto, ha atacado por esto, también tiene que aclarar sus posiciones", recalcó.