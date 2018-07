Burgos apuntó a falta de "capacidad de negociar" de presidente de TVN

10:20 Para el ex ministro, más que una operación política lo que hubo fue una incapacidad de Francisco Orrego de conseguir los votos para remover a Jaime De Aguirre.

El ex ministro Jorge Burgos se refirió al conflicto en TVN, luego que se detectaran irregularidades en el contrato del director ejecutivo, Jaime De Aguirre.

"A uno le puede llamar la atención que una industria en crisis pague esos sueldos, pero de ahí a convertirlo en un issue para conseguir la salida de un director, en sustitución de la falta de capacidad de negociar votos para una eventual salida, me parece un muy mal camino del presidente (del directorio de TVN)", Francisco Orrego, dijo a radio Universo.

El ex secretario de Estado sostuvo "todos sabemos que la ley establece que para el cambio del director ejecutivo se requiere un quórum calificado, no basta que se unan los directores que vienen de una tendencia política, e hizo bien la ley poniendo un quórum calificado. Y para buscar eso hay que conversar y buscar maniobras", agregó.

"Yo no tengo antecedentes para decir que hubo una operación, pero torpeza hubo. Porque obviamente un documento de carácter interno, que da forma de una forma en que se contrata a personas, que por lo demás también he leído, es el tipo de contrato que se lleva haciendo por mucho tiempo".

Burgos recordó que a él le tocó vivir el conflicto por la ley para capitalizar TVN. "Obviamente esta es una cuestión que se viene arrastrando, según los técnicos, hace diez, doce años y que da cuenta de la necesidad, probablemente, de poner al día al canal, respecto de cómo compite en un sistema abierto, en una industria que está, según yo entiendo, en crisis".

"Y no sólo Televisión Nacional, sino que toda la televisión abierta y en general los canales privados han sido sostenidos porque hay muchas personas con espaldas económicas que han puesto plata", dijo en relación a la situación de Canal 13.

"Yo creo que es importante tener una televisión pública que entregue una alternativa de televisión. Ustedes me pueden decir que no entrega mucho, pero esas cosas son las que hay que arreglar, el cómo juzgamos a la televisión pública. He escuchado muchas opiniones que dicen que llegó la hora de terminar con la televisión pública. Yo creo que eso sería una muy mala noticia", enfatizó.