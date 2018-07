Ignacio Urrutia tras fallo de la Suprema: "No me arrepiento de absolutamente nada de lo que he dicho"

El diputado UDI, Ignacio Urrutia, se refirió al fallo de la Corte Suprema que rechazó su desafuero, luego que agrupaciones de Derechos Humanos se querellaran en su contra por calificar como "terroristas con aguinaldo" a ex presos políticos.

"Hoy la Corte Suprema restituyó la inviabilidad que tenemos los parlamentarios en el Congreso, que fue lo que debiera haberse hecho desde un principio", dijo a CNN Chile

"Yo nunca he tenido un problema, el poder expresarme y decir lo que yo realmente pienso. Cuando habla la izquierda no pasa de nada, pero cuando habla alguien de derecha se arma un escándalo gigantesco (…) He expresado lo que quiero en todas las ocasiones y no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he dicho", recalcó.

Sobre sus dichos, realizados en medio del debate por el proyecto de compensaciones económicas a víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, el parlamentario sostuvo que "fue un error haber generalizado, eso lo mantengo, pero no me vengan a decir que hubo gente que era terrorista, como el asesino de Jaime Guzmán. Por qué tengo que pedir disculpas", dijo.

Sobre las críticas que recibió del ministro de Justicia, Hernán Larraín, Urrutia respondió: "no me hablen de Hernán Larraín, se dio vuelta la chaqueta hace muchos años y no es una persona válida para mí. No representa el espíritu de la gran mayoría de la gente de derecha".