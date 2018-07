Evópoli reconoce que utilizar sigla CNI fue “un error”

Este viernes por la tarde el Gobierno anunció el cambio del nombre de la sigla y nombre del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) por Consejo Asesor de Inteligencia (CAI), luego de una fuerte polémica con el mundo de los derechos y amplía repercusión en las redes sociales.

Luego del anuncio de su creación, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos solicitaron el cambio de nombre, debido a que la CNI alude a la Central Nacional de Informaciones, el organismo represivo que reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

Undurraga enfatizó en que "el trabajo que se realizó fue tan intenso y tan comprometido, no solamente por gente de nuestro Gobierno sino también de oposición, que nadie reparó en el algo que a todas luces fue un error, pero que afortunadamente ya fue corregido".

"Me quedo con la convicción que no fue pensando y no fue meditado. Yo espero que no vuelva a suceder porque es importante nombrar los estamentos con nombres que sean cercanos a la población y no nos recuerden procesos históricos tan desastrosos del país", enfatizó.

"Yo me quedo con el fondo"

En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma Álamos, aseguró que fijarse en el nombre era lo menos importante, lo que realmente importaba era el tema de fondo.

"Yo no me quiero quedar en el nombre, creo que eso es lo menor lo importante, lo realmente importante es el fondo. Y en el fondo la gente lo que espera es que este instrumento funcione de verdad, que en Chile haya inteligencia", señaló el parlamentario.

El diputado enfatizó en que "no puede entenderse que sigan existiendo atentados en La Araucanía y nadie sepa nada, que se sigan planificando atentados incendiarios y que nadie sepa nada. Que todavía no sepamos ocurrió con esta bomba que le llevaron a Óscar Landerretche, acá hay temas muy profundos por investigar", concluyó.