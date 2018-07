Ex-presidente Bachelet sale al paso de las declaraciones del ministro Varela

La ex Presidente Michelle Bachelet se sumó a la lista de reacciones tras las declaraciones del actual ministro de Educación Gerardo Varela, quién durante el aniversario de la organización Enseña Chile señaló que "Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”.

La ex mandataria utilizó su cuenta de Twitter, para manifestar su opinión al respecto, y escribió lo siguiente:

'Lo que la educación pública necesita es que se le continúe devolviendo la dignidad que los niños y las niñas de Chile se merecen. Hoy recuerdo la cita de la gran profesora Gabriela Mistral: “en el progreso de un colegio, todos tenemos parte”'

Varela sufrió no solo el escarnio de las personas en redes sociales, sino que de políticos tanto de su propio sector como de la oposición. Y tras lo ocurrido, y las múltiples reacciones, pidió que “no se queden con la literalidad de las palabras”.

En tanto el Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra de gira en Puerto Vallarta, México, le dio un espaldarazo al ministro de Educación y señaló que “uno puede compartir o no compartir las formas, yo prefiero quedarme con el fondo”.