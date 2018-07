Karla Rubilar: "Tenemos que asumir todo el bullying que viene después de la frase" de Varela

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, tomó distancia de los dichos del ministro de Educación, Gerardo Varela, sobre los bingos.

"Me mandó la información de que el ministro había dado esta frase nuestra seremi de Educación. Y lo cierto es que me dolió la guata y le dije a la seremi, 'avísenle al ministro que esto va a generar un grave revuelo'", dijo a radio Universo.

"Yo creo que uno no tiene que enredarse en esto y en ese sentido yo creo que el ministro se equivocó, punto. Se equivocó, lo reconoció. Nosotros tenemos que asumir todo el bullying que viene después de esa frase, eso no significa que nosotros vayamos a mantener un golpe y además un golpe interno sobre un ministro de nuestro propio gobierno", recalcó.

La autoridad enfatizó que los apoderados o profesores no se pueden llevar toda la responsabilidad en este tipo de falencias, "pero lo cierto es que tenemos déficit de infraestructura poderosos y complejos, y no son suficientes los bingos y no es responsabilidad tampoco de los padres y apoderados. Y esa es una realidad".

Rubilar afirmó el Estado es uno de los principales encargados en este tema. "Lo cierto es que estamos hablando probablemente de un déficit de infraestructura donde hay un rol relevante del Estado, donde es imposible dejar a los padres".