Diputado boliviano pidió vetar el ingreso al país de tres parlamentarias del FA

El diputado boliviano Horacio Poppe pidió a la Cancillería de su país vetar el ingreso de tres legisladoras chilenas del Frente Amplio, señalando que llegarán para promover el aborto libre.

El político del Partido Demócrata Cristiano solicitó a la administración de Evo Morales que impida el ingreso de las nacionales Claudia Mix (Poder Ciudadano), Maite Orsini (Revolución Democráctica) y Camila Rojas (Izquierda Autónoma), quienes tienen agendadas diversas actividades con organizaciones sociales.

En declaraciones a Emol , la diputada Mix afirmó que "a pesar de lo señalado por un diputado de derecha de Bolivia, creemos que nuestro viaje no tendrá problemas (...) no creemos que se dé ese caso (de no ingresar). Bolivia es una sociedad democrática, que claramente ha sido estigmatizada en los últimos años".

"Estamos en un momento histórico en nuestra región respecto de los derechos de la mujer y nuestros derechos reproductivos, gracias al intenso trabajo de las organizaciones sociales y políticas de toda la región. Creemos que es importante desarrollar y concretar una agenda feminista en toda América Latina. En Bolivia también se está discutiendo y avanzado en temas como la violencia machista y los derechos reproductivos de la mujer, identidad de género, por tanto la idea es nutrirnos mutuamente", señaló.

La legisladora afirmó que este viaje tiene relación con su función parlamentaria, señalando que respalda la autonomía de cada país y de sus poderes del Estado ante estos temas.