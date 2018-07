Diputado Mirosevic respondió al gobierno por aborto libre: “Si nos ponemos de acuerdo puede aprobarse”

“Me parece legítima la posición del Presidente, pero a mí me gustaría recordar que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras, por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo como oposición en empujar un proyecto de esta naturaleza el proyecto puede aprobarse independiente de la posición del gobierno. Es decir, nosotros no estamos dependiendo de la posición del Presidente Sebastián Piñera de si este proyecto tiene éxito o no, más bien puede depender de aquellas fuerzas que creemos en la libertad individual, que creemos en el derecho de la mujer y eso será una discusión más bien entre aquellos que estamos de acuerdo”. Así respondió el diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, a los dichos del ministro de Interior, Andrés Chadwick, sobre la postura oficialista contraria al aborto libre.

Además de recordar que si la oposición se ordena los votos estarían, Mirosevic admitió en entrevista con Radio Universo que la gran dificultad es aunar criterios. “Hay que tener una discusión al interior de la oposición para que el proyecto vaya avanzando. Me parece que la ola feminista que ha pasado en el cono sur en general, lo que ha pasado en Argentina, demuestra que hay espacio para avanzar en agendas concretas que reconozcan los derechos de la mujer, derechos reproductivos. Y efectivamente en la oposición no está claro que todos estén de acuerdo pero hay que avanzar hacia allá, hay que tratar de convencerlos”.

“Si queremos avanzar hacia una sociedad más civilizada, hacia una democracia más profunda, que reconozca el rol de la mujer y sus derechos reproductivos, me parece que lo lógico es avanzar hacia ese tipo de agenda. Hasta los países más católicos tienen ley de aborto”, señaló.

Inyección letal

Sobre la votación de esta tarde en la Comisión de Salud del proyecto de eutanasia, Mirosevic adelantó que “esperamos mayoría muy amplia”.

“Un mayor de edad que tenga una enfermedad terminal, una enfermedad dolorosa, en buen uso de sus facultades mentales y que tenga la opinión de su médico y una segunda opinión médica, no veo la razón por la cual la sociedad le va a negar la posibilidad de morir con dignidad. Por el contrario, vamos a seguir obligando a que sufra de manera innecesaria”, puntualizó.

Sobre el contenido de la iniciativa, el diputado precisó “nuestro proyecto considera sólo mayores de edad con este diagnóstico de enfermedad dolorosa o terminal, y puede solicitársele al médico la realización de la asistencia para la muerte (…) Yo pido a mi médico que me asista para morir, básicamente es la inyección letal. El mecanismo que produce menos sufrimiento”.