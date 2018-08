Ex presidenta Bachelet presentará hoy su fundación

La ex presidenta Michelle Bachelet, presentará este mediodía la fundación "Horizonte Ciudadano", en una ceremonia en la que estarán ex ministros y ex subsecretarios de su gobierno además de representantes de la ex Nueva Mayoría, informó El Mercurio

Según la publicación, los integrantes del directorio se han mantenido en reserva, pero una de las confirmadas dentro de los equipos de trabajo de la entidad es la ex subsecretaria de Trabajo,

El proyecto contemplaría siete áreas de trabajo, entre ellasy tendría entre sus planes de trabajo la idea de proyectar las demandas ciudadanas.