Martorell: “Le pedí al fiscal Armendáriz que investigara, porque si había plata del Estado (…) se pagó operador político, podría haber un delito”

“Lo primero es que este es un informe que se entrega el informe final en diciembre, cuando asumimos el 11 de marzo lo conocimos al tiro. Lo que se hizo fue auditar el programa de la ex Presidenta en materia de seguridad que establecía 27 metas. Y la auditoría estableció que hay 16 metas que están con observaciones, así que no se pueden dar como cumplidas”, explicó esta mañana a radio Universo , la subsecretaria de Prevención de Delito, Katherine Martorell, sobre la polémica desatada tras un informe de Contraloría sobre el gasto de $ 122 mil millones.

“Entonces, lo primero que uno puede tener de eso es la facilidad de prometer cosas y no cumplir, eso como una lección para todos”.

Aclaró que las observaciones se han ido subsanando. “Eso lo hemos estado haciendo, el Estado es uno sólo, el servicio es continuo. Pero lo más complejo fueron las declaraciones del ex subsecretario cuando el periodista le preguntó si era una caja pagadora de favores políticos y él mencionó que esto era así y no solamente ahí, sino que en todo el Estado”.

“Y eso obviamente es lo que para nosotros, para la subsecretaría, podría configurar algún tipo de delito”, agregó. La autoridad explicó que los asesores entregan informes donde dice “realicé estas gestiones, (pero) no hay una constatación de la gestión en sí mismo”.

Luego agregó: “Es muy complejo prejuzgar, decir aquí son todos operadores políticos. No, para nada, hay servidores públicos más allá de su carrera. Yo en eso coincido con el ex subsecretario, que una enfermera se haya dedicado toda su vida a algo y se convierta en una experta, no la vamos a tildar de operadora política. Ahora lo que él dio a entender no fue eso, lo que dijo o lo que uno puede desprender,

“Con su misma frase yo llegué a la fiscalía y le pedí al fiscal Armendáriz que investigara, porque si había plata del Estado destinada para pagar servidor público y se pagó operador político, podría haber un delito. (…) La calificación le corresponde a la Fiscalía”.

Eso sí, Martorell advirtió que muchos de los contratos a honorarios que pasaron a contrata (122 en total) fue un proceso que se estaba realizando en coordinación con Hacienda.

Sobre la meta autoimpuesta por el pasado gobierno en el cuestionado programa de bajar la criminalidad en un 10%, Martorell advirtió que “fue un compromiso que hizo el gobierno anterior muy complejo de poder cumplir”.

“Antonio Frey dijo que él consideraba que había sido una meta muy difícil de cumplir, además muy ambicioso, como nosotros que planteamos una medida no tan grandiosa pero muy cumplible”.

“No me gusta Jungla porque ridiculiza”

Consultada por los resultados del denominado Comando Jungla en La Araucanía, Martorell dijo que “el curso en Colombia se llama Jungla… Nosotros siempre le decimos el equipo foco, el equipo focalizado.”.

Sobre lo que se está haciendo en La Araucanía, dijo que se está haciendo un trabajo integral en la macro zona, de coordinación con carabineros, alcaldes y vecinos, incluyendo el encuentro 3xi.