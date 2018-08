Elizalde calificó como "aberrantes para los DD.HH" los fallos a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad

08:40 A juicio del presidente del PS, "no debieran gozar de beneficios".

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, criticó los fallos de la Corte Suprema, que otorgaron la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.

"Estamos hablando de crímenes atroces que deben ser sancionados. (Los ex uniformados) no han manifestado ni una cuota de arrepentimiento en estos crímenes atroces. Este tipo de actos no pueden quedar impunes. Es un mal precedente", dijo a Tele13.

Sobre una posible acusación constitucional, el parlamentario prefiere "no adelantar un juicio, tendrán los diputados que analizar si existen méritos o no. Pero son fallos aberrantes que atentan contra lo que tanto se ha avanzado en Chile en justicia. Nos parece que no debieran gozar de beneficios. Los diputados están en legítimo derecho de evaluar esta alternativa. Nos parecen fallos aberrantes para los DDHH. Tendrá que verse caso a caso", recalcó.