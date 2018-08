Ministro de Salud: “El Presidente me ha retado y con razón”

Diferentes polémicas causó la modificación del protocolo de la ley de aborto en tres causales, donde se vio involucrado el ministro de Salud, Emilio Santelices. Hoy, el jefe de cartera, aseguró que Sebastián Piñera nunca le pidió la renuncia, aunque reconoció que si recibió llamados de atención.

“Claro que el Presidente me ha retado, y con razón. Y eso es lo que encuentro fantástico de él, porque me ha retado con razón, pero no lo ha hecho en detrimento de mi persona y mucho menos en quitarme respaldo”, dijo a La Tercera.

Aunque, continuó diciendo que no considera haber tenido ningún impasse. “Lo que ha habido son desafíos. Para estar en esta posición uno tiene dos opciones: o administras de tal forma que todo se mantiene, o vienes con la convicción de que el país requiere de una cirugía mayor en salud”, dijo.

MODIFICACIONES

Además, también se refirió a los cambios que se aplicarán en materias de Salud, precisando que se establecerá un sistema para que los pacientes puedan acceder a la lista de espera en línea. En este sentido, explicó que la medida debería comenzar a estar operativa en diciembre.

Y en cuanto a la reducción de este instrumento, insistió en que las personas estarán calificadas según el riesgo de muerte y no deberían superar los 18 meses de espera.