Boric calificó como "un poco artificial" polémica por mecanismos para municipales

08:55 Para el diputado, "la segunda vuelta es una mejor alternativa para poder zanjar el que no hayan en una elección candidatos con mayoría y que la decisión radique en la ciudadanía y no en pactos previos".

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, se refirió a las críticas que realizó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, luego que el Frente Amplio decidiera implemetar una segunda vuelta para las primarias municipales.

"Es una polémica un poco artificial, porque lo fundamental que nos tenemos que preguntar como Frente Amplio es cuál es nuestro proyecto para llegar a municipios. Permite trasladar la decisión de cuál es la mejor opción a la ciudadanía. El FA es distinto a la Nueva Mayoría", dijo a radio Duna.

Sobre eventuales acuerdos con la ex Nueva Mayoría, Boric comentó que "sería apresurado decir que vamos a tener una alianza para las municipales solo por el objetivo de ganarle a la derecha, cuando no tenemos un programa en común".

El diputado sostuvo que "es muy pronto para pensar en una reconfiguración de la política de alianzas. No creo que sea imposible llegar a acuerdos. Cuando veo las bases del PS veo un montón de coincidencias (...). Los debates vienen a romper los consensos porque no habían sido discutidos, si no se dan esos debates no creo que se pueda hacer una política de alianzas", enfatizó.