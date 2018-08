Hacienda a Bachelet: "Si uno llama a esto 'economía debilucha' ¿cómo calificar los últimos 4 años en Chile?"

Durante una exposición en un seminario, el ministro de Hacienda,, quien en entrevista con The Clinic, dijo que de momento no ha visto los resultados prometidos por la administración Piñera y planteó que "he visto una economía debilucha"

El titular de Hacienda dijo que "lo que creció el año anterior", consignó Emol.

"Si uno llama a esto ‘economía debilucha’, ¿?" añadió.

Larraín además afirmó que "Chile es la economía que más está creciendo en la Alianza del Pacífico y luego de haber estado en el lugar duodécimo el año pasado en crecimiento en la región, ahora estamos creciendo en el tercer lugar"