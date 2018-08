Grau tras cambio en Educación: “Varela es la peor versión” de Piñera

"El Presidente tiene que reconocer que haber nombrado a Varela fue un gran error en Educación. Cuando se nombró, nadie entendía el nombramiento (…) era un provocador, un extremista, un extremista pro mercado en Educación”, señaló esta mañana el ex coordinador de la campaña de Beatriz Sánchez y militante de Movimiento Autonomista (MA), el economista Nicolás Grau, a propósito del cambio de gabinete registrado ayer donde salió Gerardo Varela desde Educación y fue reemplazado por Marcela Cubillos.

En entrevista con Radio Universo, Grau dijo que “el Presidente Piñera tiene una serie de problemas en Educación, ha tenido una serie de frases inadecuadas sobre el rol del mercado en educación y al poner a Varela es como si hubiera puesto la peor versión de sí mismo, como una caricatura de lo que él es”.

“Ese hecho denota que Piñera no está consciente de lo problemático que es su pensamiento en educación, al poner a una persona que es la caricatura de sus peores visiones en educación. Y eso colapsó en muy pocos meses porque Varela cada vez que hablaba demostraba lo que pensaba, y lo que pensaba simplemente no hace sintonía con la ciudadanía”, dijo sobre el saliente secretario de Estado.

“Para que él pudiera estar en ese cargo más tiempo, no tenía que decir lo que pensaba (…) porque él sí cree que el Estado no tiene que arreglar los techos de las escuelas y lo tienen que hacer las personas de manera privada, a pesar que las personas más pobres van a poder arreglar peor sus techos y las personas con más ingresos van a poder arreglar mejor sus techos. (…) El Presidente Piñera no está consciente de sus propias limitaciones al nombrar a una persona que es la caricatura de sus propias limitaciones”.