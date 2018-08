Carlos Peña aseguró que el ministro Rojas incurrió "en un gigantesco error intelectual inaceptable"

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, criticó al ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien cuestionó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

"Esto no es personal, lo que hace el ministro es incurrir en un gigantesco error intelectual inaceptable en que se quiere manifestar como ministro de las Culturas, que es desconocer el objeto del Museo de la Memoria (...). Desconocer los propósitos es muy grave en quien quiere desempeñarse como ministro de las Artes, él bordea la injuria. No está diciendo que no hubo violación a los DD.HH., dice que el museo presenta una labor torcida", dijo a Tele13 Radio.

"Decir que es un montaje es inaceptable, el ministro debiera pedir disculpas", añadió.

Para Peña, "el comportamiento de quien ejerce una autoridad pública es someterse a las reglas de la vida democrática, supone el respeto a ciertos principios que no están entregados al libre disernimiento de cada uno (...) Es incompatible, me parece que el Presidente, esta vez, eligió mal".