Van Rysselberghe dijo que polémica por Museo de la Memoria "es una muestra de una intolerancia increíble de parte de la izquierda"

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, calificó como "artificial" la polémica por las declaraciones del ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien calificó el Museo de la Memoria como un "montaje".

"Creo que es una muestra de una intolerancia increíble de parte de la izquierda, tratar de generar conflictos de esta naturaleza para aunar a una izquierda que está disgregada", dijo a radio Cooperativa.

La timonel sostuvo que "uno puede tener una opinión en donde rechaza la violación a los DD.HH., pero también puede tener la opinión de que el Museo trata una parte de la historia. (...) Uno puede decir que tiene el sesgo de la izquierda y pensar que se violaron los DD.HH".

A su juicio, "está montada sobre una parte de la historia, la historia es más completa. Cuando se hizo el Museo era para que no se olvidara lo que había sucedido en este país, y para que pase eso se tiene que contar la historia completa. Si hubo gente que abusó eso se produjo por situaciones previas y esas no las veo en ningún lado. Si uno quiere que las cosas no se vuelvan a repetir, no hay que mostrar hechos aislados del contexto, sino que hechos completos".