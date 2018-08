Ministro Monckeberg por Rojas: "Uno no puede calificar una verdad histórica como montaje"

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió a la polémica por los dichos del titular de las Culturas, Mauricio Rojas, sobre el Museo de la Memoria.

"He analizado mucho las declaraciones, uno no puede calificar una verdad histórica como montaje. No es correcto, porque el ministro muestra una realidad que todos repudiamos", dijo a radio Cooperativa.

El secretario de Estado comentó que "él mismo dice que no piensa aquello, creo que eso también es legítimo, que uno dice cosas, decir que se equivocó".