DC se reunió con Chadwick y pidió la salida del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales

17:28 Desde la Falange acusaron a Luis Castillo de ser parte del aparato que encubrió los detalles de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva en 1982.

Integrantes de la directiva de la DC llegaron hoy hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien le pidieron dejar sin efecto la llegada del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

Desde la Falange afirmaron que el médico, que ocupó el mismo cargo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, por presuntamente ser parte del aparato que encubrió los detalles por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva en 1982.

En declaraciones consignadas por La Tercera, el presidente del partido, Fuad Chahín, reconoció que la permanencia de Castillo en la subsecretaría "entorpece" las relaciones de la DC con el Gobierno.

"Es un agravio que se haya nombrado a Castillo, en consideración de que en el proceso de investigación se ha avalado el hecho de que tenía conocimiento de la existencia de una autopsia de Frei Montalva, respecto de la cual él pidió su confidencialidad ", expresó.

La colectividad afirmó que el subsecretario "ocultó por más de 20 años, en el hospital clínico de la Universidad Católica, la autopsia del asesinado ex Presidente (...) una persona que tiene como conducta ocultar información en el juicio del homicidio del ex Presidente Frei Montalva, claramente no cumple con el estándar ético mínimo para ocupar el cargo".

Castillo aterrizó en el Gobierno luego que conociera la salida de la ex subsecretaria Gloria Burgos, la que fue dada a conocer por el propio Piñera durante el pasado cambio de gabinete.