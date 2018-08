Teillier: "Si el gobierno mantiene a personas con actitud negacionista como Ampuero, mal podríamos pensar que va a avanzar en DD.HH.”

08:40 El presidente del PC dijo que se debería evaluar la situación del canciller, quien fue coautor del libro donde el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, criticó el Museo de la Memoria.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guilliermo Teillier, dijo que el gobierno debe analizar la situación del canciller Roberto Ampuero, quien fue coautor del libro en que el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, criticó el Museo de la Memoria.

Según la oposición, el ministro de Relaciones Exteriores habló en los mismos términos que Rojas.

"Debería considerarse su situación. Si se actuó de una manera con Rojas, ¿por qué no con Ampuero?", dijo a Tele13 Radio.

Según el parlamentario, "si el gobierno mantiene a personas con actitud negacionista (como Ampuero), mal podríamos pensar que el gobierno va a avanzar en los temas de DD.HH.. No hay claridad en el gobierno sobre estos temas. Cómo es posible que se trate de justificar el golpe porque teníamos diferencias políticas. Creo que de alguna manera se insinúa (la justificación del golpe). Es un doble discurso de La Moneda. Me gustaría que se aprovechara este momento para ver cómo avanzamos en tratar de encontrar la verdad y hacer justicia".

El timonel del PC cree que en este gobierno "ha habido un retroceso" en materia de DD.HH.

"No vemos iniciativas del gobierno. La Presidenta (Bachelet) estableció una agenda de DD.HH., propiciar un equipo que estableciera la verdad, no veo que este gobierno esté usando la Subsecretaría de DD.HH., no ha tenido ningún papel efectivo. Hay muchos derechos que hay que cautelar, pero está la herida abierta que hay que cerrar", afirmó.