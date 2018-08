Felipe Kast y debate por DDHH: “Muchos de los partidos de esta coalición fueron parte de esa historia, debemos ser doblemente cuidadosos”

10:53 El senador de Evópoli, Felipe Kast, llamó a su sector a aprender de “nuestra historia, con sus luces y sombras” y que “lo que no se puede hacer es relativizar en los horrores que vivimos en el pasado (…) Construir una centroderecha pasa por poder hacernos cargo de esa historia, no desconocerla”.

“Nosotros hicimos una declaración el día domingo manifestando que no compartimos y rechazamos las declaraciones de que el Museo de la Memoria es un montaje. Uno podrá tener diversas opiniones si es que debiera incluir otros elementos, pero claramente a la lógica de montaje se atribuye una lógica como si fuese ficción y desgraciadamente los horrores que vivimos en el pasado en Chile son reales, hay muchas víctimas y por lo tanto, desde Evópoli nos pareció importante poder marcarlo”. Con estas palabras el senador de Evópoli, Felipe Kast, se refirió a la decisión de su partido de desmarcarse de la postura oficial de ChileVamos y cuestionar los dichos del ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, sobre el Museo.

En entrevista con Radio Universo, Kast explicó que tiene buena opinión de Rojas pero que no compartía sus dichos, por lo que su “situación lo tornaba en algo inviable”.

Dijo que su postura le trajo “costos con la UDI y RN, pero con el gobierno ninguno”, y remarcó que “me llama la atención porque he visto críticas destempladas al gobierno” en temas como identidad de género, pero “lo que no puedo entender es que alguien diga yo prefiero que Evópoli guarde silencio, pero yo sí tengo derecho a no guardar silencio”.

Defendió lo obrado por su tienda: “Hicimos las cosas en consistencia con lo que creemos. En materia de DDHH la centroderecha tiene que ser doblemente cuidadosa. Tenemos una historia, obviamente Evópoli no es parte de esa historia, no era parte de la dictadura, yo tenía 12 años para el plebiscito, no había nacido para el ’73, pero producto de que muchos de los partidos que son parte de esta coalición fueron parte de esa historia, debemos ser doblemente cuidados y por eso valoro lo que el Presidente Sebastián Piñera hizo el día de ayer”.

“Si queremos tener una centroderecha moderna, que mire hacia el futuro y no se quede en el pasado, tenemos que aprender de nuestra historia, con sus luces y sombras. Por lo mismo, si queremos poder defender esas convicciones en DDHH que ojo, creo la gran mayoría de los militantes tanto de a UDI y RN, todo es ellos lo comparten. Si aquí lo que hay que valorar es que en estas materias tenemos que ser muy cuidadosos”, agregó.

“Te insisto, uno puede tener visiones distintas sobre un sesgo, pero lo que no se puede hacer es relativizar en los horrores que vivimos en el pasado porque desgraciadamente hay personas y familias que sufrieron en carne propia esa tragedia. Construir una centroderecha moderna pasa por poder hacernos cargo de esa historia, no desconocerla. Y exigirle a la izquierda que ojalá las nuevas generaciones no tengamos doble estándar”, dijo en alusión a los diputados del FA por Venezuela y Cuba.

Consultado por la situación del canciller Roberto Ampuero, quien también cuestiona la mirada del Museo de la Memoria en el libro Diálogos de Conversos, Kast dijo que las situaciones son muy distintas y que no amerita cuestionar al titular de RREE. “Decir que se tiene que complementar el Museo de la Memoria es distinto a decir que es un montaje. El sesgo es legítimo, lo que no es legítimo es calificar de montaje los horrores que vivimos en este país”.