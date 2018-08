PS se sumó a la DC y pidió la salida del subsecretario Luis Castillo

15:04 El presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, rechazó el nombramiento en la subsecretaría de Redes Asistenciales y pidió el esclarecimiento de la muerte del ex presidente Frei Montalva. El ministro del Interior, Andrés Chadwick dijo que la autoridad no tiene ninguna imputación penal o situación judicial relativa al caso.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo que la colectividad que dirige solidariza con el Partido Demócrata Cristiano (DC) y expresa su "rechazo al nombramiento de Luis Castillo" como subsecretario de Redes Asistenciales.

Ello, luego de que la DC impugnó el nombre de la nueva autoridad -quien asumió el viernes tras el cambio de gabinete-, debido a que se le acusa de no colaborar con la justicia en el caso de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, pues se le culpa de tener un rol en el ocultamiento de la autopsia del ex Mandatario, mientras era director del Hospital UC.



"Los socialistas reiteramos la necesidad del total esclarecimiento del asesinato del presidente Frei. Este crimen no debe quedar en la impunidad y todos quienes tuvieron participación deben responder ante la justicia" dijo Elizalde.

Ayer la directiva de la DC se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para solicitar la salida de Castillo. Esta jornada, el secretario de Estado dijo que el subsecretario de Redes Asistenciales no tiene ninguna situación de imputación penal o de carácter judicial relacionada con el magnicidio.