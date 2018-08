Subsecretario Castillo y ofensiva en su contra: "Quienes me apuntan con el dedo saben que no hay méritos"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a la ofensiva en su contra, liderada por la DC, luego de su nombramiento en la repartición pública.

Ello, luego de que desde la Falange se pidio su remoción, a raíz de que la colectividad lo acusa de haber ocultado información en el caso de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Ayer, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien el lunes se reunió con la directiva de la DC, dijo que sobre Castillo no pesa ninguna imputación penal, ni niguna situación de caracter judicial.

A través de una declaración pública, el subsecretario de Redes Asistenciales calificó la ofensica en su contra como una "canallada".

Según consigna Emol, la autoridad señaló que "que hoy se me apunte solo a mí, sin ninguna prueba, en un claro intento por sacar dividendos políticos, y no puede ser calificado sino como una canallada. Pretender vincularme con un hecho doloroso para el país como fue la muerte del ex Presidente Frei Montalva, la que todo Chile lamenta profundamente, solo busca dañar al gobierno y eso es evidente".

"Quienes hoy me apuntan con el dedo saben bien que no hay méritos, no hay una acusación formal, no hay nada que ponga en duda mi total y absoluta inocencia" añadió.