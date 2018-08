Carmen Frei por designación de Luis Castillo: "Es doloroso tener de interlocutor a alguien que oculta información"

08:54 La ex senadora dijo que "más canallada me parece ocultarle a una familia y a un país las muestras de asesinato de un Presidente. Un médico que no entrega esa información no es una persona con la que se pueda trabajar enserio".

La ex senadora Carmen Frei se refirió al nombramiento de Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales, a quien la familia acusa de ordenar el ocultamiento de una autopsia del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva.

"El 2010, cuando fue designado, nosotros estábamos fuera y mi hermano, Eduardo Frei, hizo un reclamo formal y dijo que no le parecía prudente y rechazaba el nombramiento de una persona que había ocultado información, por eso hemos hecho esta crítica y el requerimiento para que el gobierno lo tenga en consideración", dijo a Tele13 Radio.

Frei considera la designación como "una ofensa para nuestra familia. Sin petición de la familia, a mi padre le hicieron un autopsia en la pieza donde murió, completamente y se llevaron todos sus órganos".

La ex parlamentaria sostuvo que "Luis Castillo reconoce que se desempeñaba como director del Hospital Clínico de la UC y cuando le preguntaron, dice que la autopsia no se puede dar a conocer y ordena que la guarden. Eso fue el 2005 y está en el expediente. Por eso digo que no nos parece posible y la DC así lo ha expresado, consideran que un médico no es una persona con la que se pueda confiar porque ocultó lo que sabía desde el 2002".

Respecto a las declaraciones de Castillo, quien ha insistido que no hay pruebas, Carmen Frei manifestó que "más canallada me parece ocultarle a una familia y a un país las muestras de asesinato de un Presidente. Un médico que no entrega esa información no es una persona con la que se pueda trabajar enserio. (...) Ofender a la familia y al país, a personas que no le han hecho nada".

"Éticamente no nos parece correcto un médico que está a cargo de la salud del país. Es doloroso tener de interlocutor a alguien que oculta información", recalcó.

También respondió a aquellos que acusan un uso político. "Decir eso me parece una pequeñez. No son temas políticos, son temas de humanidad", enfatizó.