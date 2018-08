Hospital UC respaldó a Castillo y dijo que entregó “toda la información disponible” en caso Frei

18:13 Por medio de una declaración pública, aseguraron que el subsecretario de Redes Asistenciales, cuestionado por la oposición por su rol en la investigación por la muerte del ex presidente Frei Montalva, sí colaboró con la justicia.

El Hospital Clínico de la Universidad Católica emitió una declaración en la que respaldó el accionar del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien ha sido cuestionado principalmente por la DC y la oposición, por su rol en la indagatoria de la muerte del ex presidente Frei Montalva.

“Reiteramos nuestro más absoluto respeto por la persona del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y lamentamos sinceramente la dolorosa situación que ha atravesado su familia, en el marco del proceso de investigación que lleva el juez Alejandro Madrid y en el cual hemos colaborado activamente cada vez que hemos sido requeridos, con el fin de contribuir a esclarecer los hechos” dijo el recinto, desde donde recordaron que el ex Mandatario no fue atendido ahí, sino que tras su deceso, “el equipo médico a cargo solicitó a un médico del servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital el proceso de embalsamamiento del cuerpo, el cual fue realizado por dos especialistas en la clínica Santa María”.

“El equipo médico que realizó este procedimiento tomó muestras de tejidos para realizar un examen histopatológico, cuyos resultados fueron presentados en una reunión a la que asistieron miembros del equipo médico tratante que asistió al ex Presidente Frei” dijo el Hospital Clínico de la UC.

Desde el centro médico añadieron que desde entonces y hasta 2002 no hubo ningún requerimiento y que, en octubre de ese año, a solicitud de Carmen Frei, hija del ex Presidente, “se entregó a la familia una copia del informe señalado. Todo el material histológico del que se disponía fue entregado oportunamente al juez”.

“El Dr. Luis Castillo, quien fuera entonces director médico de la Red de Salud UC, aportó en calidad de testigo y en el marco de la responsabilidad del cargo que desempeñaba, toda la información disponible en el Hospital” sostuvo el recinto.